Erzurum'da 560 bin boş makaron ele geçirildi

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 518 kesilmiş bandrol, 255 kilogram kaçak tütün, 14 bin 884 sigara kağıdı, 20 bin sigara filtresi ile 560 bin boş makaron ele geçirdi.

Palandöken ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün köpeği "Zahir" destekli çalışma yürütüldü.

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