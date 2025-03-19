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        Erzurum'da 560 bin boş makaron ele geçirildi

        Erzurum'da 560 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:41
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        Erzurum'da 560 bin boş makaron ele geçirildi
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        Erzurum'da 560 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Palandöken ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün köpeği "Zahir" destekli çalışma yürütüldü.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 518 kesilmiş bandrol, 255 kilogram kaçak tütün, 14 bin 884 sigara kağıdı, 20 bin sigara filtresi ile 560 bin boş makaron ele geçirdi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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