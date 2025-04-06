Erzurum'da iddia üzerine çıktığı çatıda mahsur kalan genci, itfaiye kurtardı

Yağmur'un arkadaşı Rıdvan Paluli, AA muhabirine, Adem Yağmur'un kendisiyle çatıya çıkma iddiasına girdiğini belirterek, çıktığı yerden inemediği için itfaiye ve polisi aradıklarını söyledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenle çatıdan indirilen Yağmur, pişman olmadığını ifade etti.

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