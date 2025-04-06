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        Erzurum'da iddia üzerine çıktığı çatıda mahsur kalan genci, itfaiye kurtardı

        Erzurum'da, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine çıktığı çatıda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:49
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        Erzurum'da iddia üzerine çıktığı çatıda mahsur kalan genci, itfaiye kurtardı
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        Erzurum'da, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine çıktığı çatıda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'ne gelen 17 yaşındaki Adem Yağmur, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine buradaki müstakil iş yerinin çatısına çıktı.

        Yağmur, çıktığı yerden inemeyince polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenle çatıdan indirilen Yağmur, pişman olmadığını ifade etti.

        Ekiplerce uyarılan gençler, olay yerinden uzaklaştırıldı.

        Yağmur'un arkadaşı Rıdvan Paluli, AA muhabirine, Adem Yağmur'un kendisiyle çatıya çıkma iddiasına girdiğini belirterek, çıktığı yerden inemediği için itfaiye ve polisi aradıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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