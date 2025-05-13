Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Şehir Hastanesinde "Hemşireler Haftası" etkinliklerle kutlandı

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Hemşireler Haftası", müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Şehir Hastanesinde "Hemşireler Haftası" etkinliklerle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Hemşireler Haftası", müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Burada konuşan hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum'daki üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilere staj, akademisyenlere de çalışma imkanı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Hemşirelerin akademik çalışmalara yönelmesini desteklediklerini ifade eden Tör, "İnsan hayatına dokunan, en kutsal mesleklerden birini icra eden hemşirelerin günü kutluyorum. Hemşirelik sadece bir meslek değil, şefkati, sabrı bilgiyi ve disiplini içinde barındıran yaşam biçimidir. Sizler, hastane koridorunda, yoğun bakımda, ameliyathanede ve toplumun her köşesinde insanı merkeze alan bir anlayışla görev yapan sağlık sisteminin sessiz kahramanısınız." dedi.

        Hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Erkan Soykan da mesleğe kattığı emek, özveri ve insan sevgisinden dolayı hemşirelere teşekkür ederek, günlerini kutladı.

        Konuşmaların ardından, hemşirelerin çalışmaları ve günlerine özel mesajların yer verildiği video izletildi.

        Program, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi
        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi
        Erzurum'da jandarmanın kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor
        Erzurum'da jandarmanın kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor
        GÜNCELLEME - Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye...
        Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle be...
        Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle be...
        Erzurum'da kaçak avlanan kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi
        Erzurum'da kaçak avlanan kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi
        GÜNCELLEME - Erzurum'da yıldırım çarpması sonucu çoban kardeşlerden biri öl...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da yıldırım çarpması sonucu çoban kardeşlerden biri öl...