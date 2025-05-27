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        Erzurum, "spor hizmetleri"nde Türkiye'nin en iyisi seçildi

        Erzurum'un, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "spor hizmetleri" alanında Türkiye 1'incisi seçildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:48
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        Erzurum, "spor hizmetleri"nde Türkiye'nin en iyisi seçildi
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        Erzurum'un, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "spor hizmetleri" alanında Türkiye 1'incisi seçildiği bildirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iller arası değerlendirmesinde Türkiye genelinde ilk 5'e giren Erzurum, "spor hizmetleri" alanında ise 1'inci oldu.

        Yüksek irtifası ve birçok sporcu kamp merkezine sahip olan kent, "gençlik merkezleri faaliyetleri" alanında da ilk 10 il arasında yer aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

        Erzurum ve Türk sporu için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çakmur, "Birlikte çalıştık, gayret ettik. Fedakarlık yaparak başardık. İl karnesinde Türkiye'de 5'inci, sporda ise 1'inciyiz. Bu başarı ile mutlu olduk, gururlandık. Bu başarı ekip çalışmasının, özverinin ve planlı çalışmalarımızın bir ürünüdür. Tüm birimlerimizle gençlerimize, sporcularımıza ve halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Erzurum'un potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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