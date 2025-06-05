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        Erzurum'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 20:18 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:18
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        Erzurum'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, geçen ay yaptıkları çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 46 Afganistan, 3 Suriye, 2 Bangladeş ve birer de İran ile Pakistan uyruklu olmak üzere 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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