Erzurum'da hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da hakkında 40 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firarilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde yaptıkları çalışmalarda, "nitelikli yağma"dan 40 yıl, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2024'ten beri aranan Y.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.