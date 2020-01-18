Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı

ERZURUM'da, aç kalan kurtlar, indikleri mahallede köpeklere saldırdı. Bir köpeği parçalayan kurtların saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Palandöken ilçesine bağlı Tekederesi Mahallesi'ne 28 Aralık gecesi inen 4 kurt, ir süre birlikte dolaştıktan sonra, ayrı yerlere dağıldı. Daha sonra kurtlardan biri, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpeklerin karşılık vermesi üzerine kurt boş araziye çekildi. Köpeklerin kurdu takip etmesi üzerine çevrede bekleyen diğer 3 kurt da saldırıya geçti. Kurtlar, köpeklerden birini aralarına alıp, boğdu, ardından da sürükleyerek götürdü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından, önceki gün mahalleye yine kurt sürüsü indi. Kurtlar, mahalledeki 3 köpeği yine tuzaklarına çekti. Saldırıya uğrayan köpeklerin havlamasıyla uyanan mahalleli, silahlarla kurtları uzaklaştırdı. Saldırıda köpeklerden biri gözünü kaybetti.

Mahalle sakinlerinden Ali Osman Çınar (20), zağar cinsi 3 köpeğini kurt sürüsünden mahalledeki köpeklerin yardımıyla kurtardığını söyledi. Şehir çöplüğünün yakın olması nedeniyle yiyecek arayan kurtların mahalleye kadar geldiğini ifade eden Çınar, "Geçen yıl mahalleye gelen kurtlar 3 köpeği parçaladı. Biz bu sene küçük köpekleri ahırlara alıyoruz, büyük köpekleri de güvenli yerlere bağlıyoruz. Kar sebebiyle aç kalan kurtlar buralara kadar iniyor" dedi.



ERZURUM 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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