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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filografi sanatı ile şaheserler ortaya çıkartıyor

İHA

Filografi sanatı ile şaheserler ortaya çıkartıyor

Erzurum’da unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatı ile uğraşan Canip Karaman, mütevazi dükkanında yaptığı birçok farklı tasarım ile şaheserler ortaya çıkartıyor. Karaman, filografi sanatını çivi ile telin aşkı olarak tanımlıyor.
Erzurum’un Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde filografi sanatı ile uğraşan 46 yaşındaki Canip Karaman, birbirinden güzel eserler ortaya çıkartıyor. Müşterilerinin istediği figürleri filografi tahtasına çivi ve tel ile işleyen Karaman, bir taraftan da mesleği yaşatmak adına vatandaşlara kurs veriyor.
Filografi sanatının çivi ile telin aşkından oluştuğunu belirten Filografi Sanatı Ustası Canip Karaman, “Erzurum Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde filografi sanatı ile uğraşıyorum. Bu sanat Ortadoğu’da ortaya çıkıp sonrasında dünyaya yayılmış olan bir sanattır. Tel ile çivinin aşkı olarak biliniyor. Türk ve İslam kültürüne en uygun sanatlardan bir tanesidir. Filografi sanatını burada öğretip yaymaya çalışıyoruz. Hem zor hem kolay bir sanattır. Yapılacak olan şeyin çıktısını bilgisayardan alıp filografi tahtamızın üzerine koyuyoruz. Çivi çakarak genel hatlarını oluşturduktan sonra teller ile örerek istediğimiz görseli ortaya çıkartıyoruz. Yaklaşık 30’a yakın örme tekniği var. Bu teknikleri uygulayarak farklı çeşitlerde örme işlemi yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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