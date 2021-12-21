Erzurum’da okullara kar tatili

Erzurum’da kar yağışı nedeniyle dört ilçede okullar bugün tatil edildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aziziye ilçesinde Taşpınar Necmi Çakıcı İlk/Ortaokuluna taşınan 6 okul, Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlk/Ortaokuluna taşınan 19 okul, Aşağı Canören İlk/Ortaokuluna taşınan 4 okul, Eski Polat İlk/Ortaokuluna taşınan 3 okul, Çat ilçesinde taşımalı eğitim veren okullarımız ve köy okullarımızın hepsi, Karaçoban ilçe merkezindeki okullar hariç tüm köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, Karayazı ilçesinde resmi ve özel bütün okullarda, 21.12.2021 tarihi itibari ile kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmiştir.”

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