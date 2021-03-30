Erzurum türkülerinin unutulmaz sesi: Mükerrem Kemertaş

AA

Seslendirdiği "Hüma Kuşu" adlı eserle beğeni kazanan, Türk halk müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş'ın vefatının ardından 3 yıl geçti.

Erzurum'da 1938'de dünyaya gelen sanatçı, ilk defa 1956'da bir gençlik şöleninde sahneye çıktı ve o güne kadar Hırtızlı Hafız Celal, Çığılı İzzet ve Celal Güzelses gibi türkü ustalarnıı dinleme fırsatı buldu.

Kemertaş, 1961'de Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğuna katılarak, profesyonel sanat hayatına adım attı.

Toplulukta, Seyfettin Sığmaz, Hulusi Seven, Fikret Tosuner ve Suat Işıklı nezaretinde, korist ve solist olarak görev alan sanatçı, bu topluluğun TRT Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda 5 yıl boyunca yer aldı.

- 1966'da Erzurum Radyosunda kadrolu sanatçı oldu

Usta sanatçı, 1966'da açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu'nda kadrolu sanatçı oldu. Bu dönemde Erzurum Radyosu'nda Ali Canlı, Mustafa Geceyatmaz, Kemal Karasüleymanoğlu, Fikret Karahan ve Talip Özkan'ın şefliğinde Yurttan Sesler Korosu'nda çalıştı.

İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Nida Tüfekçi'nin isteği üzerine, 1970'ten itibaren İstanbul Radyosu'na tayin olan Kemertaş, uzun yıllar çalışmalarına İstanbul'da devam etti.

Kemertaş, 1985'te İzmir'e yerleşerek TRT İzmir Radyosunda görevine devam etti.

- Uzun havaları ustalıkla icra etmesiyle tanındı

TRT'den 2003'te emekli olan Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine sesiyle katkı sağladı.

Yarım asrı aşkın sanat hayatında uzun havaları ustalıkla icra etmesiyle tanınan usta sanatçının, 1960 ve 1970'li yıllarda çok sayıda plak ve kaseti müzikseverlerle buluştu.

Sahneye ilk çıktığı 1956'dan itibaren çok sayıda konsere de imza atan Mükerrem Kemertaş, emekli olmasına rağmen "sanatçının emeklisi olmaz" ilkesini doğrularcasına, müzik etkinliklerine katılarak sanat yaşamını vefatına kadar sürdürdü.

Sanatçının İzmir'de kendisi gibi Türk halk müziği sanatçısı Tuncay Kemertaş ile Olcay Kemertaş adlı 2 erkek çocuğu oldu.

- "Türküler okumadı, türküleri yaşadı"

Erzurum türküleriyle hafızalarda yer bulan Kemertaş için 2017'de vefa gecesi düzenlendi ve etkinlikte İzzet Atlınmeşe, Belkıs Akkale, Sevcan Orhan, Onur Şan, Aysun Gültekin ve Lütfü Ortakale sahne aldı.

Gecede Belkıs Akkale, sahnedeki performansı öncesi "çok kıymetli ağabeyim" diye hitap ettiği Mükerrem Kemertaş için "O, sadece benim için değil, toplum için de çok önemli bir şahsiyet. Onunla onur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İzzet Altınmeşe ise sanatçı için "O, türküler okumadı, türküleri yaşadı." değerlendirmesini yapmıştı.

Oğlunun verdiği bilgiye göre 2017 Nisan ayından itibaren ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı tedavisi gören sanatçı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 80 yaşındayken 31 Mart 2018'de vefat etti.

Sanatçının naaşı, Özkanlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının TRT Arşiv'de yer alan birçok eserinin yanı sıra "Hüma Kuşu", "Tutam Yar Elimden Tutam", "TRT Arşiv Serisi 88-Mükerrem Kemertaş" albümlerinin yanı sıra oğlu ile 2010'da çıkardığı "Yadigar" adlı albümü bulunuyor.