Erzurum'un coğrafi işaretli lezzeti: Aşmalı yahni

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, son zamanlarda gastronomisiyle adından söz ettiren Erzurum mutfağının geleneksel yemeklerinden aşmalı yahninin yapımı anlatıldı.

Tatlı ve ekşi kuru kayısının kavurmayla buluştuğu tescilli yemek, sofralara özgün bir lezzet katıyor.

Aşmalı yahninin tarifini anlatan 25 yıllık usta öğretici Işılay Çakır, tat dengesinin korunmasının yemeğin en önemli özelliği olduğunu söyledi.

Kuru kayısının tatlı ve ekşi çeşitlerinin birlikte kullanılmasıyla lezzetin ortaya çıktığını ifade eden Çakır, "Yarım saat ile 40 dakika arasında yemeğimiz sofraya gelir halde olur. Çok ağır bir hazırlama yöntemi yok. Kolaylıkla her evde yapılıp yenilebilir" diye konuştu.

Aşmalı yahni için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (3-4 kişilik)

500 gram kavurma

500 gram tatlı aşma (kuru kayısı)

500 gram ekşi aşma (kuru kayısı)

7 arpacık soğan

25 gram salça

20 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı