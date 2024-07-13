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        Haberler Gündem Erzurumda akarsuya düşen araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu

        Erzurumda akarsuya düşen araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu

        Erzurum-Tortum arasında seyreden otomobil heyelan nedeniyle akarsuya savruldu. Sulara gömülen araçta sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu. Kaybolan bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:24
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        Anne öldü, bebek kayboldu
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu.

        DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ

        Suriye uyruklu Mohamad Tarek Mhabbek’in kullandığı hafif ticari araç, ilçenin Pehlivanlı Mahallesi mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda akarsuya sürüklendi.

        ANNE ÖLDÜ, BEBEK KAYBOLDU!

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        Sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.

        Kayıp bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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        #erzurum-artvin
        #erzurum heyelan
        #haberler
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