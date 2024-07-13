Erzurumda akarsuya düşen araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu Erzurum-Tortum arasında seyreden otomobil heyelan nedeniyle akarsuya savruldu. Sulara gömülen araçta sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu. Kaybolan bebeği arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı Giriş: 13.07.2024 - 22:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:24 facebook

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