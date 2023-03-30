8´inci dakikada Erzurumspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen hücumda Celal´in pasında topla buluşan Rosheuvel, ceza sahasına girerken sağ ayağıyla sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

5´inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunu ön direkteki İbrahim Öztürk arkaya aşırttı. Topla buluşan Naderi´nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Spor Toto 1´inci Lig´in 29´uncu haftasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele deplasman ekibi Altay´ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

47´nci dakikada Deniz Kadah orta sahada kazanılan top ile ceza sahasına doğru ilerledi ve pasını sol kanttan gelen Tolga´ya aktardı. Tolga´nın ortasında topla buluşan Paixao, dar açıdan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

51´inci dakikada Erzurumspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Eren Tozlu´nun sol alt köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

78´inci dakikada bu kez Altay penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Paixao kaleci Göktuğ´u ters köşeye yatırdı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-3.

88´inci dakikada Naderi ceza sahasına girikten sonra pasını sağ çaprazdaki Paixao´ya aktardı. Paixao´nun aşırtma vuruşunda savunmanın çabası yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 2-4.