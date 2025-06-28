Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Erzurumspor, Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Erzurumspor, Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı

        Erzurumspor, gelecek sezon için teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta'yı getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 00:28 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor'da Serkan Özbalta dönemi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı.

        Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, önceki günlerde prensip anlaşmasına varılan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve ekibine hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

        Kulüp başkanı Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen Özbalta, sözleşmeyi imzalayarak çalışmalarına başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze'de ateşkes olabilir"
        "Gazze'de ateşkes olabilir"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da