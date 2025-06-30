Eş Durumu Şartları Nelerdir? Eş Durumundan Tayin Olmak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Olabilir?

Eş Durumu Tayin Nedir?

Eş durumu tayini, kamu görevlilerinin birinci derece yakınları olan eşlerinin ikamet ettiği veya görev yaptığı yere naklen atanma talebidir. Özellikle farklı şehirlerde çalışan eşlerin beraber yaşamalarını sağlamak, aile bağlarını güçlendirmek ve çalışanların verimliliğini artırmak için uygulanır.

Eş Durumu Tayin Şartları Nelerdir?

Memur Olmak Eş durumu tayini hakkı sadece devlet memurları ve kamu kurumlarında çalışan kadrolu personel için geçerlidir. Sözleşmeli veya geçici personel için farklı uygulamalar olabilir.

Evlilik Bağı Olması Tayinin talep edilmesi için kişinin evli olması ve eşinin farklı bir şehir veya ilçede ikamet etmesi gereklidir. Boşanmış ya da ayrı yaşayan çiftler için eş durumu tayini hakkı sınırlı olabilir.

Eşin İkamet Yeri veya Görev Yeri Tayin talebi eşin ikamet ettiği yer veya kamu kurumunda çalışıyorsa görev yaptığı yer için yapılabilir. Sadece eşin bulunduğu şehir değil, aynı zamanda ilçeler arasında da tayin mümkündür.

Mazeretin Belgelendirilmesi Eş durumu tayini talebi için evlilik cüzdanı, eşin ikametgâh belgesi veya çalışma belgesi gibi resmi dokümanların sunulması gerekir.

Kadro ve İhtiyaç Durumu Tayin talebi, çalışılan kurumun veya gideceği kurumun kadro durumu ve personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Başvuru Süresi Genellikle yılda belirli dönemlerde tayin talepleri toplanır. Bu dönemler kurumdan kuruma farklılık gösterebilir ancak en çok yaz ve yıl sonu dönemleridir. Eşin Kamu Personeli Olması Durumu Her iki eşin de kamu personeli olması halinde, karşılıklı tayin talepleri değerlendirilir ve mümkün olduğunca uygun olanak sağlanır. Kimler Eş Durumu Tayininden Faydalanabilir? Kadrolu devlet memurları Kamu personeli olarak çalışan ve evli olanlar Eşi farklı şehir veya ilçede ikamet eden veya çalışanlar Eşinin ikametgahını ya da çalışma belgesini sunabilenler Eş Durumu Tayin Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Formunun Doldurulması Kurumun insan kaynakları biriminden veya elektronik ortamdan temin edilen başvuru formu eksiksiz doldurulur. Gerekli Belgelerin Hazırlanması Evlenme cüzdanı fotokopisi Eşin ikametgâh belgesi veya çalışma belgesi Kurumun istediği diğer belgeler Başvurunun Kuruma İletilmesi Belgelerle birlikte kurumun personel birimine teslim edilir veya elektronik başvuru yapılır.