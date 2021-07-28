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Esaretin Bedeli oyuncuları: Esaretin Bedeli konusu nedir?

Sinema dünyasının efsane filmlerinden Esaretin Bedeli filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Esaretin Bedeli filminin yönetmenliğini Frank Darabont üstleniyor. Peki Esaretin Bedeli konusu nedir? İşte Esaretin Bedeli oyuncuları...

Esaretin Bedeli oyuncuları: Esaretin Bedeli konusu nedir?

Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy'nin bu çabalarına ortak olacak bir arkadaşı da olacaktır: Red.

ESARETİN BEDELİ OYUNCULARI

Bir Stephen King uyarlaması olan filmde Morgan Freeman ve Tim Robbins başrolde. Film, 1995'te, aralarında en iyi film adaylığı da olmak üzere tam 7 dalda Oscar'a aday gösterildi.

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