        ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı: Geçinemiyorum

        ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı: Geçinemiyorum

        ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye'nin İstanbul'da düzenlediği "CEO Council" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum" dedi. Sabancı ayrıca 9 milyar dolarlık varlık yönettiklerini ve bu varlıkların yarısının yurt dışında olduğunu söyledi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 14:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:17
        Ali Sabancı: Geçinemiyorum
        ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye'nin İstanbul’da düzenlediği “CEO Council” etkinliğinde konuştu.

        Sabancı yaptığı konuşmada şirketin Türkiye’de ve yurt dışında pek çok yatırımcının varlıklarını yönettiğini vurguladı.

        Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, Sabancı, "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum" dedi.

        Sabancı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        “Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; çok doğal faiz ne olacak, enflasyon ne olacak, büyüme ne olacak diye odaklanıyoruz. Halbuki Londra’ya indiğin zaman orada sana pasaporttaki yetkili 'Ziyaret amacınız nedir?' dediğinde o zaman anlıyorsun gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunu."

        “9 MİLYAR DOLAR VARLIK YÖNETİYORUZ”

        Sabancı, yaptığı konuşmada şirketin yönettiği 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50'sinin yurt dışında olduğunu belirtti.

        Ali Sabancı yönettikleri varlıklara ilişkin şunları söyledi:

        "120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular."

        Ali Sabancı, 960 milyon dolar kişisel servetiyle Forbes Türkiye'nin 2025'te yayınladığı "en zengin Türkler" listesinde 34. sırada yer almıştı.

        Eşini satırla öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        Antalya'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, "Acım hafiflemeyecek a

