Eşek Sütü Sabunu Faydaları ve Zararları - Eşek Sütü Sabunu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?

Özellikle doğal cilt bakımını sevenlerin tercihi olan eşek sütü sabunu, birçok kişi için cildi güzelleştirme etkisiyle bilinir. Cilt problemlerinden kurtulmak isteyenlerin düzenli olarak kullandığı ve çevresine tavsiye ettiği eşek sütü sabunu, cildin yanı sıra saçlar için de kullanılır. Peki eşek sütü sabunu sivilceye iyi gelir mi, ne kadar süre kullanmak gerekir? İşte detaylar…

EŞEK SÜTÜ SABUNU NEDİR? Eşek sütü sabunu, doğrudan eşek sütünden alınarak hazırlanan doğal bir sabun türü olarak öne çıkar. Cilt bakımı için çok eski dönemlerde bitkisel bir yöntem olarak kullanıldığı bilinenler arasındadır. Zengin besin içerikleri ve antibakteriyel özellikleriyle farklı amaçlar için de kullanılmıştır. Bu konuda ortaya atılan birçok iddia vardır. Bunlardan biri, Kleopatra’nın cilt bakımı için eşek sütü ile banyo yaptığıdır. Bir iddiaya göre, Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın genç kalmak üzere yaptığı süt banyosu için 700 adet eşeğin sütü kullanılmıştır. Bunlar, eşek sütünün popülerleşmesini sağlamıştır.

Anne sütündeki besleyici ve koruyucu içerikleri olan eşek sütü, tarih boyunca mucizevi şifa kaynakları arasında değerlendirilmiştir. Eşekler, diğer hayvanlara göre günlük olarak az miktarda süt verir, bu da eşek sütünün değerli olmasını sağlamıştır. Tam da bu nedenle eşek sütü inek sütüne göre daha pahalıdır. Bu süt, çok eski dönemlerden beri birçok kişi güzellik amacıyla vücuda sürülmüş ve şifa niyetine içilmiştir. Eşek sütünden yapılan sabun ise soğuk veya sıcak işlem ile uygulanan yöntemlerle meydana getirilir ve diğer organik yağlarla birleştirilerek kullanıcılara sunulur.

EŞEK SÜTÜ SABUNU FAYDALARI Eşek sütü sabunu faydaları aşağıda listelenmiştir; Zengin vitamin ve mineral değeriyle akne ve sivilcelere iyi gelir.

Cilt lekelerinin geçmesinde etkilidir.

Siyah noktalara iyi gelebilir.

Cilt gençleşmesine katkıda bulunur.

Kolajen etkisiyle cilde parlak ve sağlık bir görüntü sağlar.

Doğal içeriği sayesinde sürdürülebilirlik için iyi bir malzeme olabilir.

Hassas ciltlerde kullanılabilecek uygun bir içeriktir ve tahriş oranı daha azdır.

Düzenli kullanımda dokunulduğunda cildin yumuşak ve hoş bir etki bırakmasını sağlar. EŞEK SÜTÜ SABUNU ZARARLARI Eşek sütü sabunu zararları konusunda net bir belirti söylenemese de fazla kullanımı durumunda ciltte alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu sabun, daha çok faydalarıyla bilinir ve düzenli kullanımda çeşitli avantaj sağlar. Ancak aşırı kullanılmamalıdır ve özellikle alerjik cilt yapısına sahip kişilerin dikkatli kullanması gerekir. Her cilt tipi farklı olduğundan kullanım öncesinde küçük bir hassasiyet testi gerekebilir. İleri seviye reaksiyonlarda mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

EŞEK SÜTÜ SABUNU NE İŞE YARAR? Peki eşek sütü sabunu ne işe yarar? Bunları aşağıda derledik; Cilt için doğal nitelik taşıyan bir nemlendiricidir.

Düzenli kullanımda cilt tonunu eşitleyerek oluşan lekeleri azaltmaya destek olur.

Sivilce ve aknelere karşı iyi bir savaşçıdır, antibakteriyel özellikleri sayesinde bu cilt sorunlarının oluşmasına da engel olur.

Mantar, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. EŞEK SÜTÜ SABUNU SİVİLCEYE İYİ GELİR Mİ? Eşek sütü sabunu sivilceye iyi gelir mi? Cilt için oldukça faydalı olan eşek sütü sabunu, var olan sivilceleri geçirme özelliğine sahiptir. Ayrıca düzenli kullanımda yeni sivilce oluşumunu engellemeye de yardımcıdır. Doğal içerikleriyle ve yağ miktarıyla cildin kurumadan temizlenmesini sağlayan eşek sütü sabunu, düzenli kullanımda sivilceye neden olan bakterilerin çoğalmasını önler. Antibakteriyel ve antioksidan özellikleri sayesinde ciltte yağ dengesini sağlamaya yardımcı olur. Böylece cilt görünümü düzelir ve daha dengeli bir görüntü oluşur.

EŞEK SÜTÜ SABUNU YÜZÜ BEYAZLATIR MI? “Eşek sütü sabunu yüzü beyazlatır mı?” sorusu da sıkça sorulur. Yüzde peeling etkisi yaratan eşek sütü sabunu, zaman içinde cilt aydınlatma etkisi sağlayabilir. Cilt üzerinde artık hâlde kalan ölü derileri arındıran eşek sütü, zaman içinde beyazlatma etkisine sahiptir. Ancak eşek sütü sabununun doğrudan cilt beyazlatmaktan ziyade cilde parlak ve sağlıklı bir görüntü vermesi daha olası kabul edilir. Çünkü eşek sütü sabunun laktik asit içeriği, ölü deri hücrelerini temizleme ve parlak görüntüye destek olma gibi özellikleri vardır.

Eşek sütü sabunu içeriğinde yoğun şekilde bulunan A, B, C ve D vitaminleriyle cilt yenilenmesine destek olur. Bu özellik, cilt tonunu eşitlemesine destek olarak canlı görüntüye katkı sağlar. Ayrıca eşek sütü sabununun cilt nemlendirme özelliği de daha dengeli bir parlaklık ve dokunulduğunda yumuşak his sunar. Ancak tüm bunların oluşması için düzenli kullanım ve dengeli beslenme önerilir.

EŞEK SÜTÜ SABUNU NE KADAR SÜRE KULLANILMALI? Bu faydaları görebilmek için eşek sütü sabunu ne kadar süre kullanılmalı? Cilde uygulanacaksa sabah ve akşam düzenli olarak cilt bakım rutinine dâhil edilebilir. Faydasını görebilmek için ortalama 3 - 6 ay gerekir. Günlük kullanımda temizlik ve bakım amaçlı tercih edecekseniz günde 2 kereden fazla kullanmamalısınız. Sivilce sorunu için sonuç almak için kullanacaksanız 4 - 6 hafta kadar düzenli olarak bakım yapmalısınız.