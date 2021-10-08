Eşel mobilin bitmesine 22 kuruş var 0:00 / 0:00

Dünyada petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması ile oluşan enerji krizi akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle şimdiye kadar pompaya yansımazken fiyatların artamaya devam etmesi ile artık yolun sonuna gelindi. Eşel mobil sistemi ile fiyat artışlarının vatandaşa yansımaması için fiyat artışlarını Maliye ÖTV tutarını azaltarak karşılıyordu. Ama hem motorin hem de LPG'de artık devletin aldığı ÖTV kalmadı. Yani bu ürünlerde ÖTV sıfırlanmış oldu. Benzinde ise litre başına alınan ÖTV 22 kuruşa kadar düştü.

Önceki gün global piyasalardaki fiyat artışı nedeniyle benzine 26, motorine ise 35 kuruş zam geldi. Maliye de son kurşunun attı ve zammın 12 kuruşunu eşel mobil sistemi ile son kalan ÖTV tutarından karşıladı. 23 kuruş ise pompaya yandı. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı ise eşel mobil sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımadı.

ENERJİ KRİZİ SÜRÜYOR

Ancak pandemi sonrası artan sanayi talebi ve tedarik zincirinin bozulmuş olması nedeniyle yaşanan arz sorunları nedeniyle global piyasalarda devam eden enerji krizi önümüzdeki dönem hem petrol hem gaz fiyatlarındaki artışın süreceği şeklinde yorumlanıyor. Buna bir de bu kışın daha soğuk geçebileceği beklentisi de eklenince hem devletler hem ülkeler panik bir şekilde başta doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarına saldırmaya başladı. Bu durum önümüzdeki günlerde fiyat artışının süreceğini ve artık eşel mobil devreden çıkacağı için fiyat artışlarının doğrudan pompaya yansıyacağı beklentisini doğuruyor.

46 MİLYAR LİRA FERAGAT EDİLDİ

Akaryakıtta en son 20 Mayıs’ta yapılan ÖTV düzenlemesinden bu yana fiyatlar genel olarak sabit. Bu dönemde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 20 artarken, benzin fiyatı 7,70 lira seviyelerinde kaldı. Son açıklanan Kamu Maliyesi Raporu'na göre eşel-mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için toplamda 46 milyar liralık KDV ve ÖTV gelirinden feragat edilmesi bekleniyor. Rapora göre, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması amacıyla gelir politikaları da enflasyonla mücadeleye destek olacak şekilde uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında bazı sektörlerine yönelik uygulanan vergi indirimlerinin kamu gelirinde 102,6 milyar lira azalmaya neden olduğunu açıkladı. Geçen yıl genelinde ekonomideki kapanmalara ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen akaryakıt ürünlerinden 69 milyar lira ÖTV geliri elde edilmişti. Bu yıl ilk 6 ayda sadece 20 milyar lira ancak toplanabildi. Yılın ikinci yarısında petroldeki fiyat artışı ve eşel mobil sistemi nedeniyle bu rakamın çok daha düşük olması bekleniyor.