Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenler'de İETT otobüsüne havalı tabancayla ateş açıldı | Son dakika haberleri

        Esenler'de İETT otobüsüne havalı tabancayla ateş açıldı

        Esenler'de seyir halindeki bir İETT otobüsüne havalı tabanca ile ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İETT otobüsüne tabancayla ateş açıldı
        ABONE OL

        Esenler'deki olay Esenler Oruçreis Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsü durağa yaklaşmak istedi. O sırada bir şahıs havalı tabanca ile otobüse ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayda havalı tabanca ile ateş açılan İETT aracının, 3 kapı camının kırıldığı belirlendi. Araçta bulunan yolcular panik yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.K. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenirken, ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğü de tespit edildi.

        Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        CANLI | Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması