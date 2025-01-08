Esenler'de İETT otobüsüne havalı tabancayla ateş açıldı

Esenler'deki olay Esenler Oruçreis Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsü durağa yaklaşmak istedi. O sırada bir şahıs havalı tabanca ile otobüse ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayda havalı tabanca ile ateş açılan İETT aracının, 3 kapı camının kırıldığı belirlendi. Araçta bulunan yolcular panik yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.