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        Haberler Gündem İstanbul Esenler'de metro istasyonuna çöp ve lastik atıldı | Son dakika haberleri

        Esenler'de metro istasyonuna çöp ve lastik atıldı; o anlar kamerada

        İstanbul Esenler'de 3 şüpheli ellerinde bulunan çöp dolu poşeti ve lastiği M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattındaki Tekstilkent istasyonunun yürüyen merdivenlerinden aşağı attı. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan ve yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatlar Kanunu kapsamında işlem yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 01:52 Güncelleme: 17.04.2025 - 01:57
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        Metro istasyonuna çöp ve lastik attılar!
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        Esenler ilçesinde, 13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonuna gelen 3 şüpheli, elleirndeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attıktan sonra kaçtı.

        SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

        Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu. DHA'nın haberine göre; yaşananlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de kendi cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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        "SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

        Olay sonrasında Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yürüyen merdivene çöp poşeti ve araba lastiği atan 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 41'nci maddesi kapsamında işlem yapıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #haberler
        #Esenler
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