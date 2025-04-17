Esenler'de metro istasyonuna çöp ve lastik atıldı; o anlar kamerada İstanbul Esenler'de 3 şüpheli ellerinde bulunan çöp dolu poşeti ve lastiği M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattındaki Tekstilkent istasyonunun yürüyen merdivenlerinden aşağı attı. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan ve yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatlar Kanunu kapsamında işlem yapıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.04.2025 - 01:52 Güncelleme: 17.04.2025 - 01:57 facebook

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