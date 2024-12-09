Esenler Erokspor: 0 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Georgi Minchev kaydetti. Ayrıca 54. dakikada ev sahibi ekipte Mücahit Albayrak, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor 4 maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Erokspor ise 18 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.