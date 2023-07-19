Esenyurt'ta gelinine bıçak çeken oğlunu öldüren baba teslim oldu İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşine bıçak çektiği öne sürülen adam, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı baba, polis ekiplerine teslim oldu

Esenyurt'ta iddiaya göre bir baba, eşine bıçak çeken oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası teslim olan şüpheli baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Esen Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Umut Erkut bilinmeyen nedenle eşiyle tartıştı, ardından bıçak çekti. Bunu duyan baba Mustafa Erkut, oğlunun yaşadığı 3'üncü kattaki dairesine giderek oğluyla tartışmaya başladı.

BABASI TARAFINDAN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ Daha sonra babası tarafından bıçaklanan Umut Erkut, can havliyle bina boşluğuna çıkarak aşağı doğru inmeye çalıştı. DHA'nın haberine göre; Umut Erkut, giriş katta kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli baba polis ekiplerine teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.