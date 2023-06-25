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Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta kız arkadaşı ile tartışırken müdahale eden kişiye kurşun yağdırdı! - En son haberler
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Esenyurt'ta kız arkadaşı ile tartışırken müdahale eden kişiye kurşun yağdırdı

Kadına şiddet acımasız yüzünü bu kez farklı bir şekilde gösterdi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kız arkadaşı ile sokakta tartışan Vahit Y., bu sırada olaya müdahale eden Özer Ç. ile kavga etti. Silahların kullanıldığı kavga kameraya yansırken, kavgada Özer Ç. hayatını kaybetti, Vahit Y. ise kendi silahı ile yaralandı

Esenyurt'ta kız arkadaşı ile tartışırken müdahale eden kişiye kurşun yağdırdı! - En son haberler
DHA

Olay, saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 381 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Vahit Y., kız arkadaşı ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra kız arkadaşına şiddet uygulayan Vahit Y.'yi gören Özer Ç. ise olaya müdahale etti.

ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Özer Ç.'nin şiddete engel olmasına tepki gösteren Vahit Y. eve giderek silahla geri döndü. Sokağa silahla gelen Vahit Y., Özer Ç.'ye ateş etti. Bu sırada kurşunlardan kurtulmaya çalışan Özer Ç., Vahit Y.'nin elindeki silahı almaya çalıştı ancak silah peş peşe ateş aldı. Sokaktaki diğer kişiler de Vahit Y. üzerine atlayarak silahı aldı. Olay sırasında Özer Ç. ve Vahit Y. yaralandı. Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Kendi silahı ile vurulan Vahit Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Özer Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY ANI KEMARADA

Öte yandan Vahit Y.'nin sokakta silahla ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Vahit Y. silahla Özer Ç.'ye ateş ederken, Özer Ç. ve yanındaki kişiler Vahit Y.'nin üzerine atlayarak silahı aldı. Bu sırada yaralandığı görülen Özer Ç. aldığı silahla ayağa kalkmaya çalışan Vahit Y.'ye ateş etti. Vahit Y. koşarak uzaklaşırken, biraz yürüyen Özer Ç. kanlar içinde yere yığıldı.

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