        Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul Esenyurt'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 02:00 Güncelleme:
        Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde Pusat Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Engin O. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Pusat Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Engin O. ile ismi öğrenilemeyen yaya, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Pusat Ç'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Sahibi vefat eden engelli köpek Yumoş, yeni yuvasına koşacağı günü bekliyor

        Geçirdiği trafik kazası sonucu omurgası kırılan, barınağa bırakıldıktan sonra sahiplenilen ancak tedavi sürecinde ikinci sahibi de vefat eden 11 aylık köpek Yumoş, Ankara'da uygulanan fizik tedaviyle yeniden koşabileceği güne hazırlanıyor. (AA)

