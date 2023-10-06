Esenyurt'ta sokağı basan farelere karşı ilaçlama yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık Daire Başkanlığının dün sosyal medyada yer alan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2299 Sokak'taki fare ve kemirgen görüntüleri üzerine harekete geçtiği belirtildi.

Kemirgenlerle mücadele ekibinin inceleme yaptığı aktarılan açıklamada, bölgede çok sayıda fare yuvası tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, kemirgenleri bertaraf etmek için 5 bin 500 gram mum blok ilaç kullanıldığı belirtilerek ayrıca Atmaca Caddesi ve 2289 Sokak'taki boş arazide kedi köpek barınakları için vatandaşların bıraktığı yemek artıklarının, kemirgenleri bölgeye çektiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Buradaki fare yuvalarının da bertaraf edildiği, iki ekibin bölgede nöbet tutarak kemirgen yuvaları ve üreme noktalarını kontrol altına alacağı bildirildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede ilaçlama yaptığı ve olumsuz bir durumun kalmadığı ifade edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.