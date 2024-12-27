Esenyurt'ta "teke böceği" ile mücadele

İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, "Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği" ile mücadele için çalışma başlattı. Verdiği zararla ağaçları kurutarak yok olmasına sebep olan teke böceği ile mücadele kapsamında ilk olarak, ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, böceğin larvalarını bıraktığı hastalıklı ağaçlar, diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla kesilerek imha ediliyor.

REKLAM Ekipler, kesilen akçaağaç, atkestanesi, kavak, söğüt, karaağaç ve çınar gibi türlerin yerine teke böceğinin konukçu olmadığı farklı türden ağaçlar dikiyor. İlaçlama çalışmalarının ardından hastalıklı olduğu belirlenen ağaçları imha ettiklerini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Suna Kahveci, şunları söyledi: "Tarım ve Orman Bakanlığının Karantina Kanunu gereği teke böceği ile kış mücadelesi yapıyoruz. Bulaşık olan ağaçlar, içerisinde larva barındırıyor. Onların imhasını gerçekleştirmek zorundayız. Eğer imha etmezsek bu böcekler haziran gibi uçuşa geçecekler ve her biri 60 tane ağaca hastalık bulaştıracak.