Esenyurt'ta vahşi cinayet! Kızına 'Odaya girme annen hasta' demiş

Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durum polise bildirildi. Daireye giren polis, elleri iple bağlanmış ve vücudunda darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaştı.

"ANNEN HASTA ODAYA GİRME"

Esenyurt’ta eşi Elif Özden Uzun’u (29) ellerini bağlayıp öldürüp yatak odasına kapatan katil zanlısı Erhan Uzun'un evdeki kızı S.'ye (8),“Annen hasta odaya girme sana da bulaşır” dediği öğrenildi.

Olay, İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır evli olan güvenlik görevlisi Elif Özden Uzun (29) ve marangoz eşi Erhan Uzun (29) bir süredir bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşıyordu. Elif Özden Uzun’un mesai arkadaşı bir süredir işe gelmemesi üzerine merak etti. Uzunu merak eden mesai arkadaşı saat 10.30 sıralarında evine kontrol etmeye gitti. Adama kapıyı Uzun'un 8 yaşındaki kızı S. açtı. Durumundan şüphelenen adam Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve gelen polisler kadının vücudunda kesiler ve kan izleri olduğunu ellerinin ise bağlı olduğunu gördü.

Ekiplerin konuştuğu küçük kız ise babasının kendisine “Annen hasta odaya girme sakın sana da bulaşır” dediğini söyledi.

KATİL ZANLISI KAÇTI

Olayın yaşandığı mahallede bulunan bir vatandaş ise yaşananları aktarırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.