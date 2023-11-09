Eşi, taksi durağında ölü buldu

Yaşlı adam eşi tarafından taksi durağında ölü bulundu
Kayseri'de bir taksi durağında eşi tarafından hareketsiz bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Belde Sokak'ta bulunan bir taksi durağında A.S.'nin (77) hareketsiz şekilde yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde A.S.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
İncelemelerin ardından A.S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.