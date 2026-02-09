Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Eşik, İki Dünya Arası' sergisi AKM'de

        'Eşik, İki Dünya Arası' sergisi AKM'de

        Gazeteci Güntay Şimşek'in çağdaş insanın doğa, teknoloji ve medeniyet arasında giderek kalıcı hâle gelen varoluşsal eşik durumunu ele aldığı fotoğraf sergisi 'Eşik; İki Dünya Arası - Ara Hâl / Ara Zaman', 10-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 13:38 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Eşik, İki Dünya Arası' sergisi AKM'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazeteci Güntay Şimşek, yıllar boyuncu dünyanın dört bir yanında çektiği fotoğrafları bir sergide sanatseverlerle buluşturuyor. Şimşek'in izleyiciye cevaplar vermekten çok, çağımızın kırılganlıkları üzerine düşünmek için bir alan açmayı amaçlayan 'Eşik; İki Dünya Arası - Ara Hâl / Ara Zaman' başlıklı sergisinde 60'tan fazla fotoğraf 10-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu Salonu'nda sergilenecek.

        EŞİK; İKİ DÜNYA ARASI - ARA HAL / ARA ZAMAN

        Ara Hâl / Ara Zaman, çağdaş insanın doğa, teknoloji ve medeniyet arasında giderek kalıcı hâle gelen varoluşsal eşik durumunu ele alan bir sergi projesidir. Sergi, modern bireyin artık ne bütünüyle doğaya ait olabildiği ne de inşa ettiği sistemler içinde tam anlamıyla huzurlu bir konum bulabildiği bir döneme odaklanır.

        REKLAM

        Günümüz dünyasında aidiyetler, sınırlar ve anlamlar çözülmekte; zaman doğrusal bir ilerleme hattı olmaktan çıkarak üst üste binen, yoğunlaşan ve çatışan katmanlar hâlinde deneyimlenmektedir. Ara Hâl / Ara Zaman, bu belirsizlik alanını geçici bir kriz olarak değil, çağdaş varoluşun süreklilik kazanmış bir durumu olarak ele alır.

        Sergide doğa romantize edilmez; medeniyet de mutlak bir ilerleme fikriyle yüceltilmez. Yosun tutmuş bir ağaç gövdesi ile bir havaalanı altyapısı, aynı anlatının eşit parçaları olarak yan yana gelir. İnsan, bu anlatıda hem tahrip eden hem de onarmaya çalışan çelişkili bir özne olarak görünürlük kazanır.

        İnsan figürü serginin merkezinde yer almaz; ara bir konumda, sessiz bir tanık olarak var olur. Yaşlı bir yüz, bir işçi bedeni ya da bir izleyici silueti, yargılayıcı olmayan bir bakışla kaydedilir. Sergi, izleyiciyi suçlamaya değil; görmeye, düşünmeye ve duraksamaya davet eder.

        Ara Hâl / Ara Zaman, bir çözüm ya da gelecek vaadi sunmaz. Bu sergi, izleyiciye cevaplar vermekten çok, çağımızın kırılganlıkları üzerine düşünmek için bir alan açmayı amaçlar.

        Sergi, fotoğraf pratiği aracılığıyla kişisel hafızadan süzülen imgeleri, zaman ve mekân sınırlarını aşan ortak bir anlatıda buluşturur. Fotoğraf, burada yalnızca belgeleyici bir araç değil; bakma, kaydetme ve tanıklık etme sorumluluğunu üstlenen düşünsel bir pratik olarak ele alınır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 7 Şubat 2026 (ABD-İran Hattında Kritik Müzakere)

        6 Şubat'ın sembolü Ebrar sitesi. Ankara'da kaçak ilaç operasyonu. Adıyaman'ın depremzede gazetecileri. Emine Erdoğan depremzedelerle buluştu. Umre vaadiyle dolandırıcılık. Yeni trafik cezaları yolda. Kar zinciri kullanmayanlar dikkat. Slovenya'da sosyal medya yasağı. Kar altında en soğuk gece: Malat...
        #GÜNTAY ŞİMŞEK
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #fotoğraf
        #Ara Hâl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız