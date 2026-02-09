'Eşik, İki Dünya Arası' sergisi AKM'de

Gazeteci Güntay Şimşek, yıllar boyuncu dünyanın dört bir yanında çektiği fotoğrafları bir sergide sanatseverlerle buluşturuyor. Şimşek'in izleyiciye cevaplar vermekten çok, çağımızın kırılganlıkları üzerine düşünmek için bir alan açmayı amaçlayan 'Eşik; İki Dünya Arası - Ara Hâl / Ara Zaman' başlıklı sergisinde 60'tan fazla fotoğraf 10-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu Salonu'nda sergilenecek.

EŞİK; İKİ DÜNYA ARASI - ARA HAL / ARA ZAMAN

Ara Hâl / Ara Zaman, çağdaş insanın doğa, teknoloji ve medeniyet arasında giderek kalıcı hâle gelen varoluşsal eşik durumunu ele alan bir sergi projesidir. Sergi, modern bireyin artık ne bütünüyle doğaya ait olabildiği ne de inşa ettiği sistemler içinde tam anlamıyla huzurlu bir konum bulabildiği bir döneme odaklanır.

Günümüz dünyasında aidiyetler, sınırlar ve anlamlar çözülmekte; zaman doğrusal bir ilerleme hattı olmaktan çıkarak üst üste binen, yoğunlaşan ve çatışan katmanlar hâlinde deneyimlenmektedir. Ara Hâl / Ara Zaman, bu belirsizlik alanını geçici bir kriz olarak değil, çağdaş varoluşun süreklilik kazanmış bir durumu olarak ele alır.