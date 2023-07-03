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Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler?

Türkiye’nin çok seyredilen kanallarından biri olan Fox TV yeni bir yarışma programı ile yaz sezonunu başlatıyor. Ekranların sevilen ismi Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstleneceği Eşim Benzerim Yok yarışması hafta içi hergün ekranlarda izleyiciyle buluşacak. Peki, Eşim Benzerim Yok yarışması ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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  • Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler?

    Fox TV’nin yeni programı, Eşim Benzerim Yok yarışması için heyecan dorukta. 6 kadın, 6 erkek toplamda 12 yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yarışacak. İşte merakla beklenen Eşim Benzerim Yok yarışmasına dair ayrıntılar...
  • Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler?

    EŞİM BENZERİM YOK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Fox TV’nin yeni programı Eşim Benzerim Yok yarışması, 3 Temmuz saat 16.00’da başlıyor.
  • Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler?

    YARIŞMANIN FORMATI

    Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek.
  • Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler?

    Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.
  • Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler?

    Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın ödülüne sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.
  • Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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