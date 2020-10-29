Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Büyükkılıç, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına konuk oldu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'DAN YARDIM İSTEDİ

Mehmet Büyükkılıç geçen yıl Yozgat’ta tarlada fasulye dikerken eşi Fatma Büyükkılıç ile tartışma yaşadıklarını, eşine bir tokat attığını ve bunun üzerine 4 çocuk annesi eşinin İstanbul’da yaşayan oğlu tarafından alınıp kendisinden uzaklaştırıldığını söyledi. Oğlunun eşini zorla yanında tuttuğunu söyleyerek Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.

EŞİNİN KÜREKLE VURDUĞUNU SÖYLEYİNCE!



Yayın sırasında telefona bağlanan Fatma Hanım, 30 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, eşinin ona kürekle vurduğunu ve bunun üzerine hastaneden darp raporu aldığını söyledi. Bu sözler üzerine Büyükkılıç sinirlenen Didem Arslan Yılmaz, “Ben eşini döven erkekleri programıma almam!” diyerek Mehmet Büyükkılıç’ı stüdyodan kovdu.

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