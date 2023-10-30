İŞTE BİLAL HANCI'NIN EŞİ ESİN ÇEPNİ'NİN PAYLAŞIMLARI "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimde gördüm. Siz de görün istiyorum."

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"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim isterseniz beni yargılayın.



Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20/30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göze dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim… Ben ne yapayım siz söyleyin."