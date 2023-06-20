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Eşini öldürüp kendini vuran emekli astsubay, 24 gün sonra hastanede öldü

Kocaeli'de, 67 yaşındaki eşi Nimet Taşkın'ı öldürdükten sonra kendini vuran emeklı astsubay Mevlüt Taşkın hayatını kaybetti.

Eşini öldürüp kendini vuran emekli astsubay, 24 gün sonra hastanede öldü
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DHA

Kocaeli Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, 27 Mayıs'ta emekli astsubay Mevlüt Taşkın ile eşi Nimet Taşkın arasında tartışma çıktı.

Tartışmada Mevlüt Taşkın, kendisine ait tabancayla eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı. Bu sırada evde bulunan, çiftin kızı ve 2 torununun ihbarıyla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nimet Taşkın, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi gören Mevlüt Taşkın da bu sabah hayatını kaybetti. Olaydan 24 gün sonra ölen Mevlüt Taşkın'ın cenazesinin, Yüzbaşılar Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Örcün köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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