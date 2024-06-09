4 yıllık ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri merak ediliyor. Adaylar açıklanan puanlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Eşit ağırlık bölümleri binlerce aday tarafından araştırılıyor. Hem AYT hem de TYT puanına göre alım yapan eşit ağırlık bölümlerini sizler için haberimizde derledik. Peki, "2024 Üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri neler?" İşte merak edilen soruların yanıtı...