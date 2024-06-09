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        Haberler Bilgi Gündem Eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2024: 4 ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

        Eşit ağırlık bölümleri taban puanları: 2024 Üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri neler?

        YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında milyonlarca ögrenci için tercih heyecanı başlayacak. Sınava giren katılımcılar şimdiden tercih edecekleri bölümler ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda, eşit ağırlık bölümlerinin hangileri olduğu sorgulanıyor. İşte 4 ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 08:46 Güncelleme: 09.06.2024 - 08:46
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        4 yıllık ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri merak ediliyor. Adaylar açıklanan puanlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Eşit ağırlık bölümleri binlerce aday tarafından araştırılıyor. Hem AYT hem de TYT puanına göre alım yapan eşit ağırlık bölümlerini sizler için haberimizde derledik. Peki, "2024 Üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri neler?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

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        YKS 2024 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

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        4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ NELERDİR?

        Aile ve Tüketici Bilimleri

        Antrenörlük Eğitimi

        Antropoloji

        Arkeoloji

        Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

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        Bankacılık ve Finans

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        Bilgi ve Belge Yönetimi

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        Çocuk Gelişimi

        Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

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        Klasik Arkeoloji

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        Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

        Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

        Lojistik Yönetimi

        Maliye

        Moda Tasarımı

        Muhasebe ve Denetim

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        Muhasebe ve Finans Yönetimi

        Müzecilik

        Organik Tarım İşletmeciliği

        Otel Yöneticiliği

        Pazarlama

        Politika ve Ekonomi

        Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

        Psikoloji

        Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

        Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği

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        Sağlık Yönetimi

        Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

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        Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

        Sınıf Öğretmenliği

        Sigortacılık

        Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

        Sigortacılık ve Risk Yönetimi

        Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

        Siyasal Bilimler

        Siyaset Bilimi

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

        Sosyal Hizmet

        Sosyal ve Siyasal Bilimler

        Sosyoloji

        Spor Yöneticiliği

        Takı Tasarımı

        Tapu Kadastro

        Tarım Ekonomisi

        Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

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        Tarih Öncesi Arkeolojisi

        Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

        Tekstil Tasarımı

        Tekstil ve Moda Tasarımı

        Turizm İşletmeciliği

        Turizm ve Otel İşletmeciliği

        Türk İslam Arkeolojisi

        Uluslararası Ekonomik İlişkiler

        Uluslararası Finans

        Uluslararası Finans ve Bankacılık

        Uluslararası Girişimcilik

        Uluslararası İlişkiler

        Uluslararası İşletme Yönetimi

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        Yönetim Bilimleri Programları

        Yönetim Bilişim Sistemleri

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        2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ NELERDİR?

        Arıcılık

        Atçılık ve Antrenörlüğü

        Avcılık ve Yaban Hayatı

        Bağcılık

        Bahçe Tarımı

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Basım ve Yayın Teknolojileri

        Bilgi Yönetimi

        Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

        Çevre Temizliği ve Denetimi

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

        Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

        Deniz Brokerliği

        Deniz ve Liman İşletmeciliği

        Dış Ticaret

        Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

        Emlak ve Emlak Yönetimi

        Endüstriyel Tavukçuluk

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        Et ve Ürünleri Teknolojisi

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        İç Mekan Tasarımı

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        İnsan Kaynakları Yönetimi

        İşletme Yönetimi

        Kooperatifçilik

        Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

        Kültür Balıkçılığı

        Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

        Lojistik

        Maliye

        Mantarcılık

        Marina İşletme

        Marina ve Yat İşletmeciliği

        Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

        Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

        Mimari Restorasyon

        Moda Yönetimi

        Moda Tasarımı

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

        Organik Tarım

        Ormancılık ve Orman Ürünleri

        Otobüs Kaptanlığı

        Özel Güvenlik ve Koruma

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        Pazarlama

        Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

        Peyzaj ve Süs Bitkileri

        Posta Hizmetleri

        Raylı Sistemler İşletmeciliği

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği

        Sağlık Turizmi İşletmeciliği

        Sahne ve Dekor Tasarımı

        Seracılık

        Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

        Sosyal Güvenlik

        Sosyal Hizmetler

        Spor Yönetimi

        Su Altı Teknolojisi

        Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

        Süt ve Ürünleri Teknolojisi

        Tapu ve Kadastro

        Tarım

        Tarımsal İşletmecilik

        Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

        Tarla Bitkileri

        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

        Tohumculuk

        Turizm ve Otel İşletmeciliği

        Turizm ve Seyahat Hizmetleri

        Uçuş Harekat Yöneticiliği

        Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

        Yat İşletme ve Yönetimi

        Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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