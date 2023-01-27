HABERTURK.COM

Eşit Kollu Terazi Yapımı

Eşit kollu teraziler, günümüzde nostaljik bir etkiye sahiptir. Yok denecek kadar az bulunan eşit kollu teraziler, basit malzemelerden üretilerek oyuncak olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik çocukların en sevdiği oyuncaklar arasına girmeyi de başarmıştır. Günümüzde plastik başta olmak üzere çeşitli malzemelerden üretilmektedir. Çocukların eğitim hayatında mutlaka bir kez yaptığı eşit kollu teraziler, nesnelerin ağırlıklarını karşılaştırabilmeye olanak sağlar. Bu sayede denge ve ağırlık sistemi çocuklar tarafından kolayca öğrenilir. Öncelikle terazi yapımı için ekstra bir alışverişe çıkmanıza gerek yok çünkü basit parçalar ile terazi yapımını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek terazi yapımına hemen başlayabilirsiniz.

Evde Eşit Kollu Terazi Nasıl Yapılır?

Eşit kollu terazi yapımını merak ediyor ve çocuğunuz için güzel bir etkinlik yapmak istiyorsanız birkaç basit malzemeye ihtiyacınız olacak. İki nesnenin ağırlığını karşılaştırmak ve denge sistemini çocuklarınıza öğretmek için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle

• İp

• 2 adet karton bardak

• 2 adet ölçülecek nesne

• 1 adet elbise askısı

• Küçük makas

Gördüğünüz üzere tüm bu malzemeler, her evde kolayca bulunabilir. Öncelikle bardakların üst kısmına karşılıklı iki delik açın. Ardından aynı uzunlukta iki ip kesin. Bardaklardan açtığınız deliklere ipi geçirin. Bu adım için iplerin her birini bir bardağın deliğinden geçirip bağlamanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra elbise askılığını alın. Askının iki kenar kısmına iple bağladığınız bardakları bağlayın. Elbise askısına bağladığınız bardakların aynı eşitlikte ve dengede olduğundan emin olun. Ardından askılığı evdeki bir kapı koluna ya da dolap kulpuna geçirin. Geçirdiğiniz yerin teraziyi dengede tutacağından emin olun.

Seçtiğiniz belli kütleleri her iki bardağa yerleştirin. Aynı işlemi birbirinden farklı nesneler kullanarak tekrarlayabilirsiniz. Kuru bakliyat, lego parçaları, bozuk para ve küçük plastik top kullanabilirsiniz. Dilerseniz karton bardak yerine pet şişenin alt kısmını keserek aynı işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür. Bu sayede pet şişeleri en iyi şekilde değerlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Terazi kefeleri için yaratıcılığınızı kullanmak da mümkündür.

Evde kullanmadığınız bazı materyalleri geri dönüştürerek, aynı etkinlik içinde çocuğunuza geri dönüşüm hakkında kısa ve etkileyici bir eğitim verebilirsiniz. Çocuğunuz için eğlenceli bir oyuna dönüştürebileceğiniz eşit kollu terazi yapımını hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmek için hemen hareke geçin. Bu etkinlik sayesinde çocuğunuzla keyifli ve verimli vakit geçirmenin yanı sıra onların öğrenme sürecine de katkıda sağlamış olacaksınız.