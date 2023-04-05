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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı oldu. Yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında Trump, New York'ta hakim karşısına çıktı. 34 ayrı suçlama yöneltilen Trump, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Tarihi davada neler yaşandı?

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  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 ABD Başkanlık seçimleri döneminde yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels ve Karen McDougal'ın cinsel ilişki iddialarının yayınlanmasını engellemek için "sus payı" ödediği iddiasıyla New York'ta hakim karşısına çıktı.
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Tarihi davada Trump 34 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Eski bir ABD Başkanı ilk defa hakim karşısına çıkarken, Trump 2016 seçim kampanyasında seçim yasalarını ihlal ettiğini gizlemekle suçlandı.

     

     
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Trump, suçlamaların hepsini reddetti. 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarışmaya aday olan Trump, yargıçın sorularına kısaca yanıt verdi. Bir saatten kısa bir süre içinde mahkemeden ayrılan Trump, yaşananlara ilişkin hemen bir yorum yapmadı.

     

     
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Mahkemenin ardından Florida'ya giden Trump, burada destekçilerine seslendi. Savcılar ve rakip politikacılardan şikayet etti. Yapılan yargılamayı 2024 seçimlerine müdahale olarak nitelendirdi.

     

     

     
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    16 sayfalık iddianamede Trump, 34 ayrı maddede, Stormy Daniels'e 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili olarak seçim kampanyası yasası ihlali ve söz konusu ödeme kapsamında işyeri kayıtlarında sahtekarlık yapmakla suçlandı.

    Savcı Chris Conroy, "Sanık Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinin bütünlüğünü ve diğer seçim yasalarının ihlallerinin baltalamaya yönelik yasa dışı bir komployu gizlemek için New York'taki ticari kayıtlarında tahrifat yaptı." dedi.
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    New York'ta ticari kayıtlarda tahrifat yapmak tek başına bir yıldan fazla hapis cezası gerektirmeyen bir suç olsa da, bunun seçim yasasını ihlal etmek gibi başka bir suçla birleşmesi dört yıla kadar cezalandırılabilen ağır bir suça yükseltilebilir

     
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, duruşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında suçlamaları savundu. Bragg, "Bugün, herkesin yasalar önünde eşit olmasını sağlama konusundaki ciddi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Hiçbir miktarda para ve güç, bu kalıcı Amerikan ilkesini değiştirmez" dedi.

     

     
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Trump'ın avukatı Todd Blanche, mahkemeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Bununla çok mücadele edeceğiz" dedi. Tüm bu yaşananlarının Trump'ın üzdüğünü, sinirlendirdiğini belirten Blanche, "Ama bu onu durdurmayacak, tam da beklediği gibi oldu" dedi.

     

     
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Trump'ın davasına atanan yargıç Juan Merchan, Trump'a yönelik bir "susma emri" uygulamadı ancak Trump'ı kışkırtıcı veya huzursuzluğa neden olabilecek yorumlar yapmaktan kaçınması konusunda uyardı.

     

     
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Bir sonraki duruşma 4 Aralık'a erteledi. Diğer yandan bir iddianame veya mahkumiyet, Trump'ın ABD Başkanlığına aday olmasını yasal olarak engellemiyor.
  • Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısına çıktı: Tarihi davada neler yaşandı? Donald Trump olayı nedir, tutuklandı mı?

    Ayrıca iki kolluk görevlisinin açıklamasına göre Trump sabıka fotoğrafı çekilmedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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