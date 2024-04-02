Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, yaşamını yitirdi

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, 35 yaşındaki yaşamını yitirdi.

Kariyerinde Miami Dolphins, Indianapolis Colts ve Buffalo Bills takımlarında forma giyen ve iki kez Pro Bowl oynayan Davis'in, büyükannesinin evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Polis raporuna göre Davis'in ölümünde cinayet şüphesinin bulunmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği basına yansıdı.