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        Haberler Spor Diğer Hentbol Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, yaşamını yitirdi - Diğer Haberleri

        Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, yaşamını yitirdi

        Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, 35 yaşındaki yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:11
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        Eski Amerikan futbolcusundan acı haber!
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        Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, 35 yaşındaki yaşamını yitirdi.

        Kariyerinde Miami Dolphins, Indianapolis Colts ve Buffalo Bills takımlarında forma giyen ve iki kez Pro Bowl oynayan Davis'in, büyükannesinin evinde ölü bulunduğu açıklandı.

        Polis raporuna göre Davis'in ölümünde cinayet şüphesinin bulunmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği basına yansıdı.

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