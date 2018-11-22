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Eski askere rekor ceza: 5 bin 130 yıl!

Guatemala'da, 1982'deki iç savaş sırasında yaklaşık 200 kişinin öldürüldüğü katliama katılmakla suçlanan eski asker 5 bin 130 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22.11.2018 - 10:15 | Güncelleme: AA

Mahkeme, Aralık 1982'de Las Dos Erres köyünde yaklaşık 200 kişinin öldürüldüğü katliama katılan askerler arasında olmakla suçlanan ve 2016'da ABD'den iade edilen Santos Lopez Alonzo'yu cinayetten ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu buldu.

Mahkeme, 66 yaşındaki Alonzo'yu 5 bin 130 yıl hapse mahkum etti.

Alonzo, ailesi cinayete kurban giden 5 yaşındaki bir erkek çocuğunu kaçırmış ve evlat edinmişti.

Las Dos Erres köyüne Aralık 1982'de giden bir grup asker kadınlara tecavüz etmiş ve köylüleri balyozla öldürerek cesetlerini bir kuyuya atmıştı.

Guatemala'da, ABD destekli ordu katliamlardan sorumlu tutulmuş ve 1982'de işlenen katliama katılmakla suçlanan çok sayıda asker tutuklama emriyle karşı karşıya kalmıştı.

Alonzo, Guatemala ordusunda görev yapan ve katliamdan sorumlu tutulan 3 askerle birlikte ABD'ye gelişinin ardından tutuklanmıştı. Bu askerlerden ikisi halen Amerikan hapishanelerinde bulunuyor. Ülkesine iade edilen bir asker de 6 bin yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Guatemala'da 1960'tan 1996'ya kadarki iç savaşta, çoğu Maya yerlisi 200 binden fazla kişi öldürüldü, köyler yok edildi ve yüzlerce kişi kayboldu.

Guatemala'da 1982'de darbeyle iktidara gelen ve 17 ay süren iktidarı sırasında yaklaşık bin 700 Maya yerlisini öldürmekten 80 yıl hapse mahkum edilen eski diktatör Efrain Rios Mont'un tekrar yargılanmasına karar verilmişti.

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