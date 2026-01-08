Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü olduğu gün inancıyla Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise dronla görüntülendi. (İHA)