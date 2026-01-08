Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda öldürüldü
Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Kaçan cinayet şüphelisi V.Y, Artvin'in Hopa ilçesinde saklanmaya çalıştığı metruk binada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı
Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde yaralı halde bulunan Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı (44) fark edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, bıçaklandığı belirlenen Aydın'ı Rize Devlet Hastanesine kaldırdı. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
Polis ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli V.Y'yi Artvin'in Hopa ilçesinde gözaltına aldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.