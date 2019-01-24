TFF, Ümit Milli Takımı, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen ve kaleci antrenörlüğü yapan Göksel Gencer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dilendi.

Yılport Samsunspor da Göksel Gencer için bir açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlılar "Eski kalecilerimizden Göksel Gencer'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.