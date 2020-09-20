Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ordu'yu ziyaret etti

AA

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda çay bahçesi ve kafelerde oturan vatandaşlarla sohbet etti.

Buradaki esnafla da görüşen İnce, sahil kenarında vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

İnce, gazetecilere, Ordu'dan Samsun'a devam edeceklerini ve 81 ili gezeceklerini, daha sonra büyük ilçelere ve büyük köylere gideceklerini söyledi.

Devam edecekleri bu yürüyüşü, 1000 günlük bir yürüyüş olarak planladıklarını dile getiren İnce, "Memlekette sorunları yerinde tespit edip onlara çözüm önerilerini üretiyoruz. Türkiye'de insanlarda şunu gördük. Şu ana kadar 13-14 il gezdik. İnsanlarda gördüğümüz, bu iktidardan da bu muhalefet yapısından da rahatsız insanlar. Biz insanlara seçenek sunuyoruz, yeni bir yol sunuyoruz." dedi.

İnce, "Ordu" denince akla fındık geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki fındığın yüzde 65'ini biz üretiyoruz, Türkiye üretiyor. Yüzde 65'ini üretmemize rağmen 450 bin fındık üreticisi aile, küçük işletme, aile işletmesi ne yazık ki 3-5 çikolata fabrikasının insafına bırakılmış durumda. Yani dünyada bu kadar tekel olup piyasayı bizim belirlememiz gerekirken en stratejik ürünü bile değerlendiremeyen, fındığın sorununu çözemeyen Türkiye'nin sorununu çözemez açıkçası. Yani 2 milyar dolara yakın bir gelirimiz var fındıktan ama fiyatını bile biz belirleyemiyoruz. Hamburg’da fiyat belirleniyorsa, bu üreticinin hakkının verilmediğinin en büyük göstergesidir. Onun için her bir memlekete gidip oranın yerel basınıyla olsun, sokakta insanlarıyla olsun, hiç kimseye haber vermeden, kalabalıklar yapmadan, yani milleti meydana toplayıp hitap etmek değil, milletin ayağına giderek karış karış sokaklarda dolaşarak insanlarımızla bire bir hasret gideriyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz."