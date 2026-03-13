Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Eski Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay genç tutuklandı

        Geçtiğiniz günlerde Döşemealtı Belediyesi eski Başkanı Turgay Genç'in de içinde bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Eski Başkan Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 22:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski belediye başkanı tutuklandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’nde gerçekleştirilen “bütünlüklü sıcak asfalt ve kaldırım” ihalesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlenmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada aralarında eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        TURGAY GENÇ TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve kaldırım ihalesinde “eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması” iddiaları üzerine inceleme başlatılmıştı. Yapılan tespitlerde ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 lira, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 lira olmak üzere toplamda yaklaşık 125 milyon 392 bin 116 lira kamu zararı oluştuğu ileri sürülmüştü. Edinilen bilgiye göre; Eski Başkan Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        #Döşemealtı Belediyesi
        #Turgay Genç
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
