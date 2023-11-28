Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşini öldüren zanlı yakalandı

        Eski eşini öldüren zanlı yakalandı

        Kocaeli'de bir ay önce boşandığı eşini vurarak öldüren zanlı cinayetten 6 gün sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 21:12 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşini öldüren zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir restoranda arkadaşı ile yemek yerken bir ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar'ı (28) tabancayla vurarak öldüren Vahyettin Polat (37) olaydan 6 gün sonra Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, 23 Kasım günü öğle saatlerinde Kocaeli´nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu.

        GÖZALTINA ALINDI

        Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, Vahyettin Polat, olay yerine geldiği araçla kaçtı. Eşini öldüren Vahyettin Polat, olaydan 6 gün sonra Yalova'nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polat, jandarma ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Türkiye'den Gazze'ye sahra hastanesi
        Türkiye'den Gazze'ye sahra hastanesi
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?