        Haberler Magazin Eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez, kayınvalidesi tarafından öldürüldü

        Eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez, kayınvalidesi tarafından öldürüldü

        Eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gómez, kayınvalidesi tarafından bebeğinin gözleri önünde öldürüldü

        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 20:57 Güncelleme:
        Kayınvalidesi tarafından öldürüldü

        Meksika'da eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez, 15 Nisan'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Lüks dairesinde başından vurulmuş halde cansız bedenine ulaşılan 27 yaşındaki genç kadının ölümü, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

        Yerel basından edinilen bilgilere göre; Gómez, kayınvalidesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından silahla vuruldu. Olayın acı verici detaylarından biri ise saldırının, genç kadının kısa süre önce dünyaya getirdiği bebeğinin de evde bulunduğu sırada gerçekleşmesi oldu.

        REKLAM

        2017 yılında Miss Teen Universe yarışmasında birincilik tacını giyen Gómez'in ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kayıtlarda; evdeki tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve şüphelinin silahını çıkararak ateş açtığı görüldü. Silah seslerini duyarak eve gelen eşinin, bebeği kucağına alarak hızla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

        Başlatılan soruşturma kapsamında kayınvalide, cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, tartışma sırasında öfkesine yenik düştüğünü söylediği öne sürüldü. Güvenlik güçleri cinayetin nedenine ilişkin çok yönlü inceleme başlatırken, yetkililer olayın kolluk kuvvetlerine bildirilmesinde bir gecikme olup olmadığını da araştırıyor.

