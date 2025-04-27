Eski hakemler Fenerbahçe - Gaziantep FK maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!

3.DAKİKA: İSMAİL YÜKSEK'İN GÖRDÜĞÜ SARI KART

Deniz Çoban: "Bu oyunun hemen başında, hakemin farkındalığı önemli fakat İsmail'in yaptığı sıradan bir faul. Bir oyuncunun her zaman yapabileceği bir hareket. Normal bir faul vardı. Uyarı mekanizmasına başvurmak istedi. Bunu 2.5'ta yaptı. 3. dakikada erken bir dakikada kartına başvurdu. İlki uyarılacak bir pozisyon değildi, erken davrandı. Bu pozisyon da sarı kart olacak pozisyon değildi. Ben limitimi koyuyorum dedi ama limiti çok aşağıdaydı. İkinci faulde uyaracaktı. İkazı yanlış yaptı, ihtarı yanlış yerde yaptı."

Bülent Yıldırım: "İsmail'in yaptığı faulde uyarılacak hiçbir şey yok. Genel uyarı noktasında hata yaptı. Umut vaat eden bir atak yok, basit fauller. Bu sarı karta katılmam mümkün değil."

Bahattin Duran: "Yüzde yüz sizinle aynı fikirdeyim. Bu sarı kart hiçbir şekilde oturmadı. Yanlış bir uyarı mekanizması ve sarı kart oldu."