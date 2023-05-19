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Eski hallerinden eser yok! Kilo veren ünlüler!

Dünyaca ünlü isimler ve Türkiye'deki yıldızlar zaman zaman değişimleriyle gündeme geliyor. İşte, kilo vererek inanılmaz değişimler yakalayan ünlü isimler...

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  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    URAZ KAYGIRLAROĞLU

    Ünlü oyuncu Uraz Kaygırlaroğlu 64 kilo verdi.

     
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    HAMDİ ALKAN

    Hamdi Alkan 60 kilo vererek değişim geçiren ünlüler arasında yer aldı.

     
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    IŞIN KARACA

    Ünlü şarkıcı Işın Karaca 51 kilo verdi.

     
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    ÇİÇEK DİLİGİL

    Çiçek Diligil 30 kilo verdi.

     
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    AHMET MÜMTAZ TAYLAN

    Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi.

     
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    DENİZ GÖK

    Deniz Gök, 20 kilo verdi.

     
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    ESİN GÜNDOĞDU

    Esin Gündoğdu 3 yolda 60 kilo verdi.

     
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    JONAH HİLL

    Ünlü oyuncu Jonah Hill uzun süre kiloları ile mücadele ediyordu.
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    JOSH PECK

    Drake and Josh dizisinden tanınan Josh Peck, çocukluk kilolarından kurtularak uzun zamandır sağlıklı bir yaşam sürüyor.
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    DAVİD HARBOUR

    Stranger Things ve HellBoy ile bilinen David Harbour yeni çekimleri için forma girdi.
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    ELÇİN AFACAN

    Güzel oyuncu Elçin Afacan kilo vererek inanılmaz bir değişime imza attı.
  • Eski hallerinden eser yok! İnanılmaz değişimleriyle kilo veren ünlüler!

    REBEL WİLSON

    Dünyaca ünlü yıldız Rebel Wilson fazla kilolarında kurtularak yepyeni bir görünüme kavuştu.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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