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        Haberler Dünya Eski İngiltere Başbakanı Johnson, 9'uncu kez baba oldu | Dış Haberler

        Eski İngiltere Başbakanı Johnson, 9'uncu kez baba oldu

        Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson 9'uncu kez baba olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 08:04 Güncelleme: 26.05.2025 - 08:04
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        Eski İngiltere Başbakanı 9'uncu kez baba oldu
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        Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 60 yaşında 9'uncu kez baba oldu. Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson, dördüncü çocukları, kızları Poppy Eliza Josephine'in doğumunu duyurdu.

        Bu haberi Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyuran Carrie Johnson, "Ne kadar güzel ve minik olduğuna inanamıyorum. İnanılmaz derecede şanslı hissediyorum. Hepimiz ona tamamen vurulduk. Doğduğundan itibaren bir dakika bile uyuduğumu sanmıyorum çünkü ona bakmaktan kendimi alamıyorum" ifadelerini kullandı.

        Johnson çiftinin ilk iki çocuğu, Wilfred ve Romy, pandemi sırasında Boris Johnson halen başbakan olarak görev yaparken doğmuştu. Frank, Boris Johnson'ın görevden ayrılmasından sonraki ilk çocukları olarak Temmuz 2023'te doğdu.

        Boris Johnson'ın ikinci eşi Marina Wheeler'dan dört çocuğu ve bir de kızı var.

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