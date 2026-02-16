Canlı
        Eski milli hentbolcu Gökhan Aksu, hayatını kaybetti

        Eski milli hentbolcu Gökhan Aksu, hayatını kaybetti

        Eski milli hentbolcu Gökhan Aksu, 52 yaşında vefat etti.

        Giriş: 16.02.2026 - 20:26 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:28
        Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski A Milli Hentbol Takım oyuncumuz, köklü kulüplerimizden Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapmış Gökhan Aksu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve hentbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Beşiktaş Kulübü de aynı zamanda kulübün kongre üyesi olan Gökhan Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.

