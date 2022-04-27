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Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

Ordu’da yaşayan baba-oğul, geçmiş yıllarda dolmuşçulukta kullanılan ve meraklısı oldukları Magirus minibüsü satın alıp, bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcayarak restore ettirdi

  • 01
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Ordu’da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya'dan 27 bin TL’ye satın aldı. 
  • 02
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    İHA'nın haberine göre İstanbul’da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi. Yaklaşık bir yıl boyunca yapımı süren araç, toplamda 300 bin TL’lik harcamadan sonra son şeklini aldı.
  • 03
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    “BİZ ARACI ALDIĞIMIZDA HURDA VE ÇEKME BELGELİYDİ”

    Mertcan Acar, araçlarının önceden dolmuş hattında çalıştığını ve hurda belgeli olarak aldıklarını belirterek, “Aracımız 1996 model Magirus. Eskiden İstanbul’da dolmuşlarda kullanılan bir araç. Bu aracı internette babam ile dolaşırken Sakarya’da bulduk ve almaya karar verdik. Yaklaşık iki ay bekleyip aracı Sakarya’da yaptırmaya karar verdik. Biz aracı aldığımızda hurdaydı ve çekme belgeli olarak satın aldık” dedi.
  • 04
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    “BİR YILDA YAKLAŞIK 300 BİN TL HARCADIK”

    Aracı kendi zevklerine göre komple restore ederek topladıklarını ifade eden Acar, “Aracı yaklaşık bir yılda topladık. İlk başlarda maliyet için ufak rakamlar çıkıyordu. Sonradan motorundan başlayıp komple iç döşemesine kadar detaylandırınca maddi anlamda da yormaya başladı ancak ne kadar yorsa da verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. 
  • 05
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Yaklaşık 300 bin TL para harcadık. Şu anda Ordu’da bu araç tek diyebilirim. Bu bizim keyif aracımız ancak insanların özel günleri için ilerleyen günlerde kiralama yapabiliriz” diye konuştu.
  • 06
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    “KEYİFLİ OLDU GÖRENLER HEVES EDİYOR”

    “Aracı gören ya korna basıyor ya da el sallayıp selam veriyorlar” diyen Acar, “Bu aracı zaten her zaman kullanmıyoruz, belirli günlerde ve belirli saatlerde şehir turu yapıp, yerine bırakıyoruz. Keyfi olduğundan da aracı satmayı şu an için düşünmüyoruz” ifadelerine yer verdi.
  • 07
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    YOLCU OTOBÜSÜNÜ KARAVANA ÇEVİRDİ! 

    İstanbul'da yaşayan mimar Selçuk Aslan, 10 yıl önce emekli olup Antalya'ya yerleşti. Çalıştığı süre boyunca karavan yaşantısını hayal eden Aslan, emekli olunca karavan arayışına girişti.
  • 08
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    DHA'nın haberine göre istediği büyüklükte, zevkine göre döşenmiş bir karavan bulamayan Aslan, kendi karavanını tasarlamaya karar verdi. Yıllarca yolcu taşıyan bir otobüsü satın alan Selçuk Aslan, içini tamamen kendisi tasarladı.
  • 09
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    İhtiyaç duyduğu eşyaların tamamını karavana ekleyen Aslan, fırın, buzdolabı, oturma grubu, tuvalet, çamaşır makinesi ve yatak odasını yerleştirdiği 30 metrekarelik karavanda yaşamaya başladı. 5 ayda bitirilen karavanla Akdeniz sahilinde tura başlayan Aslan'a eşi de zaman zaman eşlik ediyor.
  • 10
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    'ARTIK EVE GİTMİYORUM'

    Canının istediği her yere hareket ettiğini belirten Aslan, "Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. 
  • 11
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Bazen deniz, bazen orman ya da sevdiklerimin yakınında bir yere park ediyorum. İstanbul'da yıllarca ev-iş arasında yaşamışız. Artık böyle bir hayat sürüyorum. Eve hiç gitmiyorum" dedi.
  • 12
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Dışarıdan bakınca otobüs ama içine girince bir yaşam alanı oluşturduğunu belirten Aslan, hayalinin ise Türkiye turunu tamamlamak olduğunu söyledi.

     
  • 13
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Karavanı sayesinde kendisi gibi karavanda yaşayanlarla arkadaşlık kurduğunu da anlatan Aslan, "Beni görenlerin büyük kısmı "Benim hayalimi yaşıyorsun', 'Maliyeti ne kadar oldu?', 'Kilometrede ne kadar yakıt harcıyor?' gibi cümleler kuruyor. Artık bu benim evim olduğu için maliyet kısmını çok sorgulamıyorum. Türkiye turu kapsamında İstanbul hariç her yere gitmek istiyorum" diye konuştu.

     
  • 14
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Selçuk Aslan, bazen deniz kenarının bazen de bir ormanın evinin bahçesi olduğunu belirterek, camdan bakınca neyi görmek istiyorsa oraya gittiğini söyledi.
  • 15
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    ESKİ OKUL OTOBÜSÜNÜ BAKIN NEYE ÇEVİRDİ!

    Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek 1960 model hurda okul otobüsünü (school bus) karavana dönüştürdü.

     
  • 16
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    İHA'nın haberine göre çocukluk hayalini gerçekleştirmek için işe koyulan Mert, okul otobüsü için yaklaşık 700 bin TL harcadı.

     
  • 17
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Otobüsü karavana çeviren Kadir Mert'in konakladığı yerlerde park ettiği aracı ilgi odağı oluyor.

     
  • 18
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Otobüsü ile Atakum sahilinde konaklayan Mert, insanların yoğun ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu söylüyor.

     
  • 19
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    "ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

    Karavanın yapım sürecini anlatan Kadir Mert, “Bu aracın bütün çocukların hayali olduğunu düşünüyorum. School Bus’ı zaten çizgi filmlerde görüyordum. Bu benim çok hoşuma giden bir araçtı.

     
  • 20
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Oyuncaklarını hep kendime alırdım. Daha sonrasında bu aracım evim olmasına dair çocukluk hayallerim vardı. Bunu gerçekleştirmek 15-20 yıl aldı. Hayatımdan son derece memnunum. 
  • 21
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Yaklaşık 7 ay önce otobüsü hurda halinde satın aldım. Motoru, tekeri, şanzımanına kadar bildiğiniz tüm parçaların yenilenmesini gerçekleştirdim.

     
  • 22
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    5 ay içinde aracı ayağa kaldırdım. Toplamda 700 bin TL kadar bir rakam harcadım. Bunun 400 bin TL’si motor, lastik gibi parçalara gitti. Geri kalan masrafım ise yaşam alanıyla ilgili parçalara gitti” dedi.

     
  • 23
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    "EVİM VE ARABAM BİR OKUL OTOBÜSÜ OLDU"

    Dünya turuna çıkmak istediği ifade eden Mert, “Evim ve arabam bu okul otobüsü oldu. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Dünya turu niyetim var. Normalde Nepal’de yamaç paraşütü eğitmeni olduğum için orada çalışmalarım mevcut.

     
  • 24
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Araçla beraber 6 bin kilometrelik yolu gideceğim. Öncelikle 1 sene kadar Türkiye’de testlerini gerçekleştireceğim. Dün gece Samsun Atakum sahilinde konakladım. 
  • 25
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Uykuya dalmam gece 04.00’ü buldu. Sürekli insanlar geldiler. ‘İçine girebilir miyiz, bakabilir miyiz’ dediler. Her gelenin baya bir hoşuna gidiyor. Sohbet ediyoruz, kahve ikram veriyorum” diye konuştu.

     

     
  • 26
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Otobüse hayran kaldığını belirten Emriye Küçük Ergen, “Çok güzel buldum. Sosyal medyada görüyordum. Gerçeğini görünce de çok mutlu oldum. Kendi aracımmış gibi mutlu etti. Sosyal medyada gördüklerimin çok daha dışında ve bayıldım” şeklinde konuştu.
  • 27
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 28
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    İNTERNETTEN SATIN ALDILAR... OKUL OTOBÜSÜNDEN BAKIN NE YAPTILAR

    ABD'nin California eyaletinde yaşayan Tyler Hjorting ve Lexi O’Brien çifti, yerleşik yaşamın kendilerine uygun olmadığını fark etti.
  • 29
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Seyahat etmeyi çok seven fakat gezdikleri yerde konaklama ücreti ödemek istemeyen çift eski bir okul otobüsü satın alarak, kullanışlı bir karavana dönüştürdü. 

     
  • 30
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    One Wild Ride adını verdikleri aracı ev konforunda tasarlayan çift, koronavirüs pandemisinden geçtiğimiz şu günlerde kalabalıktan uzak seyahat edebiliyor. Peki Tyler Hjorting ve Lexi O’Brien planlarını nasıl hayata geçirdi dersiniz?
  • 31
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Otobüsle dünyayı gezme kararını anlatan çift, planlarını iki yılda hayata geçirdi.
  • 32
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Göçebe yaşam tarzını benimsedikten sonra bir yıl araştırma yapan ve otobüs arayan ikili, uygun bir otobüs bulmak için fazlasıyla mesai harcadı.
  • 33
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Tyler ve Lexi internetten satın aldıkları otobüslerini 8 ay gibi bir sürede yeniledi.
  • 34
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Otobüsün kullanışlı olması için tasarıma çok kafa yoran çift, iş sonrası ve hafta sonları otobüs yenilemeye vakit ayırarak hayalini gerçekleştirdi.
  • 35
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    İkili, okul otobüsüne yatak, yemek masası, mutfak tezgahı, musluk, ocak, koltuk, ufak bir banyo, depolama alanları ve bolca bitki sığdırdı.

     
  • 36
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Hjorting ve O’Brien, eski aracı karavana çevirmek isteyen gezginlere bütçeyi iyi bir güneş enerjisi sistemine yatırmalarını tavsiye etti.
  • 37
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    İşte sevimli karavandan görüntüler...
  • 38
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 39
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 40
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 41
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 42
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 43
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 44
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 45
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 46
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 47
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 48
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 49
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 50
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 51
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    İNTERNETTEN SATIN ALIP YENİSİNDEN DAHA GÜZELİNİ YAPTILAR

    İngiltere'nin Nottingham kentinde ev almanın yükü altında ezilmek istemeyen Iona Stewart ve Martin Hill çifti kendilerince bir çözüm buldu. 
  • 52
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Seyahat etmeyi seven ve işlerini dışarıdan halledebilen çift gezerken yanlarında olabilecek bir eve sahip olmak istedi.

     
  • 53
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Çift bunun üzerine Ebay'den 3.600 sterline kamyon satın almaya karar verdi. 
  • 54
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Iona ve Martin tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı. 

     
  • 55
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    İngiliz çiftin böyle bir işe girmesinin amacı ise konaklama masraflarını kısmak... 

     
  • 56
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Kamyonun yenilenmiş hali böyle görünüyor.
  • 57
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Dışarıdan bakınca çok özel olduğu söylenemez ancak aracın içinde bir dairede olması gereken her şey var.
  • 58
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Araç, lüks bir yatak odası, yaşam alanı, mutfak ve banyoya sahip.

     
  • 59
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Geçmişte kamyon satın almanın hayalini kurduğunu söyleyen Martin, 4 aylık çalışma sonucunda kamyonu yeni hale getirdiklerini söylüyor.

     
  • 60
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Evin içinde çift kişilik yatak odası ve şık mobilyalar mevcut.
  • 61
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Dahası tüm eşyaların kolayca sığabilmesi için depolama alanları oldukça zekice düşünülmüş. 
  • 62
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Kamyonu içindeki odalar kapılarla ayrılmış.

     
  • 63
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Şimdilerde Avrupa seyahatine devam eden çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu küçük evden görüntüler ise şöyle...
  • 64
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 65
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
  • 66
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    7 BİN DOLARA ALDI, 149 BİN DOLARA SATTI! 

    ABD'de yaşayan Jessie Lipskin 1966 model GMC otobüsü eve dönüştürdü. 

     
  • 74
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi. 

     
  • 75
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Genç kadın, 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.

     
  • 76
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Lipskin, 2015 yılında 7 bin dolar karşılığında otobüs satın aldığında ehliyete sahip bile değildi. 

     
  • 77
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    New York'ta bir apartman dairesinde yaşayan hayalperest kadın, ocak ayında New Jersey'deki Asbury Park'ta 400 metrelik bir otobüse tam zamanlı olarak taşındı. Yenileme projesinde üç yıl ve yaklaşık 125.000 dolar harcadı.

     
  • 78
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Ancak otobüsün kendisi için büyük olduğunu söyleyen Lipskin, aracı 149.000 dolara sattı.
  • 79
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Finans sektöründe çalışan genç kadın, "Annem delirdiğimi düşünüyordu. Evindeki tüm insanlara, 'Kızım yaşamak için bir otobüs satın alıyor' diyordu" sözleriyle yaptığının ailesine çılgınca geldiğini söylüyor.

     
  • 80
    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

    Finans sektöründe çalışmaya devam eden ancak uzaktan çalışan Jessie Lipskin yurtdışında birkaç ay geçirdikten sonra daha küçük bir aracı eve dönüştürmeyi planlıyor.
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!
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    Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

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